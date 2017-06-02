Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" расстался с начальником команды Евгением Деминым и врачем Андреем Гришановым

Московский "Спартак" объявил об уходе из клуба начальника команды Евгения Демина и врачей Андрея Гришанова и Лю Хуншэна.

"Футбольный клуб "Спартак" выражает благодарность Евгению Валерьевичу, Андрею Викентьевичу и Лю за плодотворную работу и вклад в чемпионство красно-белых", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:32
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: nuruder NN (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Кто в теме, понимает что происходит. Всё норм smirk
Регистрация: 6.03.2013
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну поехали!! В свинарни ГРИППП !!! Полундра!
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (0)

Нифига у них там чистки...
Регистрация: 7.05.2010
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (1)

надо уметь резать мясо
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль с прошлым расставаться! Люди работали, работали долго и качественно! Пусть вспоминают Спартак добром. И успехов им в дальнейшем!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.