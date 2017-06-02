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Криштиану Роналду: решил сыграть на Кубке конфедераций после совета от Серхио Рамоса

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как принял решение принять участие в Кубке конфедераций.

"Я не буду брать отпуск и сыграю на Кубке конфедераций. Это турнир, участие в котором я никогда не принимал, это нечто особенное.

У меня была возможность поговорить с испанцами, в частности с Серхио Рамосом. Он сказал, что это интересный турнир. Рамос играл на Кубке конфедераций и знает это.

До того, как принять совет товарищей, я не думал, что это настолько хороший турнир. Теперь я понимаю, что это важное соревнование, и впервые Португалия будет играть здесь", - сказал Роналду.

Чемпионат
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 15:35
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№1 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Прекрасно, мы то же рады будем тебя там видеть.
Регистрация: 2.06.2017
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