Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: трансляция матча с Венгрией будет, мы разберемся с этим

Вице-премьер России Виталий Мутко пообещал, что товарищеский матч между сборными Венгрии и России будет показан на общедоступных телеканалах. Игра состоится 5 июня в Будапеште.

"Матч против сборной Венгрии обязательно будет показан на общедоступном канале, мы разберемся с этим", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 15:38
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:06) #
  • 0
  •  (0)
online

А что для этого обязательно нужно было лететь в Австрию?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (1)
online

Решала хренов!
Регистрация: 20.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.