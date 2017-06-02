Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:29
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (5)
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (5)
17:21
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
14:27
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
13:57
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
12:54
Геннадий Зюганов: иностранцы в РФПЛ – это плохо. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя (29)
Геннадий Зюганов: иностранцы в РФПЛ – это плохо. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя (29)
12:11
Ролан Гусев: у Карреры не было самостоятельного опыта? Про Моуринью раньше тоже никто не знал (5)
Ролан Гусев: у Карреры не было самостоятельного опыта? Про Моуринью раньше тоже никто не знал (5)
09:52
Ильсур Метшин: Бердыев, который ушел из "Рубина", и тот, который, может, вернется – это два разных человека (2)
Ильсур Метшин: Бердыев, который ушел из "Рубина", и тот, который, может, вернется – это два разных человека (2)
Виталий Мутко: трансляция матча с Венгрией будет, мы разберемся с этим
Вице-премьер России Виталий Мутко пообещал, что товарищеский матч между сборными Венгрии и России будет показан на общедоступных телеканалах. Игра состоится 5 июня в Будапеште.
"Матч против сборной Венгрии обязательно будет показан на общедоступном канале, мы разберемся с этим", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Матч против сборной Венгрии обязательно будет показан на общедоступном канале, мы разберемся с этим", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.