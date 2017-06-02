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Александр Тарханов: много новичков в "Урале" не будет, закроем только три позиции

"Урал" в межсезонье планирует усилиться тремя новыми футболистами, одна из ключевых задач - приобретение голкипера, сообщил главный тренер команды Александр Тарханов.

"Пока сложно сказать, сколько новых футболистов придут в команду. Мы работаем на трансферном рынке, но еще не все вопросы окончательно согласованы. Но большого количества новичков у нас не будет - может быть, мы закроем только три позиции.

Кто-то из молодых футболистов приедет к нам на просмотр на тренировочные сборы. Есть некоторые позиции, которые нам надо укрепить.

Естественно, одна из ключевых задач (после ухода Заболотного) - приобретение вратаря, и мы над этим работаем", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 15:44
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№2 Написал: 120220 (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Урал»
КОЛЯ ВИДНО УСЕРДНО ПРОДАВАЛ ИГРЫ. ДРУГОГО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НЕТ И КОММЕНТАРИЙ К ЭТОМУ УДАЛЕНИЮ ИЗ КОМАНДЫ НЕТ СО СТОРОНЫ ИВАНОВА И ТАРХАНОВА. ЕГО НЕ В ДУБЛЬ ПЕРЕВЕЛИ, А ПРОСТО ВЫГНАЛИ.
Регистрация: 29.07.2008
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:06) #
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Куда Коля Заболотный ушел?
Регистрация: 26.08.2010
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