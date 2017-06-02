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Хосеп Гвардиола: Манчестер не самый красивый город в мире

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями об особенностях жизни на северо-западе Англии.

"Здесь не лучший климат в мире. И это не самый красивый город на планете. Но именно это, возможно, делает Манчестер до такой степени особенным.

Я каталонец. У меня нет сомнений, что характерная для Средиземноморья еда гораздо лучше той, что здесь. Прошу прощения, но если говорить на эту тему, у нас еда лучше. Если кто-то не согласен со мной, приглашаю вас летом съездить в Испанию или Италию", - цитирует Гвардиолу AS.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 19:37
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(1)
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:50) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
эххххх..не был ты в........там и красота...и хавчик..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну хавчик у бритов и правда не айс, готовил мне один их блюда пару раз

Рисовый пудинг... Блееееэээ


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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