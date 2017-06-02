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Мирча Луческу может возглавить ПАОК

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу может возглавить ПАОК, сообщает sport.ro.

Экс-наставника питерского клуба уже приглашают в Грецию. Какие-то другие подробности не сообщаются.

Луческу покинул "Зенит" в мае.
Теги: Луческу ПАОК
Вчера, 23:43
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(1)
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 00:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pax Spartacus
Цитата: Hitman
скажут что Спартак стимулировал ПАОК и Луческу))

Весь текущий сезон - как нагну-ул.... Да как "простимулировал"! laughing Что цыганскую кибитку только в Греции догнали stuck_out_tongue_closed_eyes

но не факт что эту самую кибитку остановили joy
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 00:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
скажут что Спартак стимулировал ПАОК и Луческу))

Весь текущий сезон - как нагну-ул.... Да как "простимулировал"! laughing Что цыганскую кибитку только в Греции догнали stuck_out_tongue_closed_eyes


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Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 00:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pax Spartacus
Самое смешное, что в этом тоже будет виноват Спартак!

скажут что Спартак стимулировал ПАОК и Луческу))
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 00:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
вот будет хохма если Луческу с условным и скромным ПАОКом вынесет зенит Манчини из говночашки

Самое смешное, что в этом тоже будет виноват Спартак! laughing


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Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (4)

а в греции слёзы есть?
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Виктор Беликов севастополь (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
блин мне псж показалось
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и к Румынии поближе и поля получше. Уважаю активность в его возрасте, но с Зенитом он не показал...
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
неугомонный, пора на пенсию


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Hitman (Вчера, 23:48) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
вот будет хохма если Луческу с условным и скромным ПАОКом вынесет зенит Манчини из говночашки joy
Регистрация: 20.04.2017
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