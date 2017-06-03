Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Мино Райола: никогда бы не купил Игуаина за 90 миллионов евро

Известный агент Мино Райола поделился своим мненим о переходе прошлым летом нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус" за 90 миллионов евро.

"Я бы никогда не купил Игуаина за такие деньги. Однако, в конце концов, "Юве" был прав. Благодаря голам Игуаина они выиграли шестой чемпионский титул подряд, третий Кубок Италии подряд и во второй раз за последние три года вышли в финал Лиги чемпионов. Интересно, где бы был сейчас "Наполи", если бы не продал Гонсало", – цитирует Райолу Corriere dello Sport.
Теги: Райола Игуаин Ювентус
Сегодня, 01:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.