Мино Райола: никогда бы не купил Игуаина за 90 миллионов евро

Известный агент Мино Райола поделился своим мненим о переходе прошлым летом нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус" за 90 миллионов евро."Я бы никогда не купил Игуаина за такие деньги. Однако, в конце концов, "Юве" был прав. Благодаря голам Игуаина они выиграли шестой чемпионский титул подряд, третий Кубок Италии подряд и во второй раз за последние три года вышли в финал Лиги чемпионов. Интересно, где бы был сейчас "Наполи", если бы не продал Гонсало", – цитирует Райолу Corriere dello Sport.