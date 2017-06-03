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Дмитрий Аленичев: следующий сезон покажет реальный уровень Манчини
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение Роберто Манчини в "Зенит".
- Фурсенко заявил, что при Манчини питерцы точно не останутся без Лиги чемпионов.
– Я знаком с Манчини. И на 99 процентов уверен, что "Зенит" будет играть в Лиге – хотя бы потому, что в следующем году туда попадут три клуба РФПЛ. А уж в призеры сине-бело-голубые точно войдут – в этом нет сомнений ни у меня, ни у всех наших болельщиков. Но Роберто ведь приглашали не для того, чтобы просто попасть в тройку, а для победы в чемпионате.
– Многие убеждены, что Манчини — это несколько перепиаренная фигура.
– Титулы, которые Манчини завоевывал в сложных чемпионатах, говорят за себя. Но скажу так: следующий сезон в "Зените" как раз и покажет реальный уровень Роберто.
– Для "Спартака" приход такого тренера – серьезная угроза?
– А "Зенит" всегда был таковой, при любом специалисте. Да, питерцы два года подряд не попадают в Лигу чемпионов. Но это исключительно вина клуба, спартаковцы тут ни при чем. Но в следующем сезоне невская команда точно станет весьма опасной для соперников, - цитирует Аленичева СЭ.
- Фурсенко заявил, что при Манчини питерцы точно не останутся без Лиги чемпионов.
– Я знаком с Манчини. И на 99 процентов уверен, что "Зенит" будет играть в Лиге – хотя бы потому, что в следующем году туда попадут три клуба РФПЛ. А уж в призеры сине-бело-голубые точно войдут – в этом нет сомнений ни у меня, ни у всех наших болельщиков. Но Роберто ведь приглашали не для того, чтобы просто попасть в тройку, а для победы в чемпионате.
– Многие убеждены, что Манчини — это несколько перепиаренная фигура.
– Титулы, которые Манчини завоевывал в сложных чемпионатах, говорят за себя. Но скажу так: следующий сезон в "Зените" как раз и покажет реальный уровень Роберто.
– Для "Спартака" приход такого тренера – серьезная угроза?
– А "Зенит" всегда был таковой, при любом специалисте. Да, питерцы два года подряд не попадают в Лигу чемпионов. Но это исключительно вина клуба, спартаковцы тут ни при чем. Но в следующем сезоне невская команда точно станет весьма опасной для соперников, - цитирует Аленичева СЭ.
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