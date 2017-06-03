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Дмитрий Аленичев: следующий сезон покажет реальный уровень Манчини

Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение Роберто Манчини в "Зенит".

- Фурсенко заявил, что при Манчини питерцы точно не останутся без Лиги чемпионов.

– Я знаком с Манчини. И на 99 процентов уверен, что "Зенит" будет играть в Лиге – хотя бы потому, что в следующем году туда попадут три клуба РФПЛ. А уж в призеры сине-бело-голубые точно войдут – в этом нет сомнений ни у меня, ни у всех наших болельщиков. Но Роберто ведь приглашали не для того, чтобы просто попасть в тройку, а для победы в чемпионате.

– Многие убеждены, что Манчини — это несколько перепиаренная фигура.

– Титулы, которые Манчини завоевывал в сложных чемпионатах, говорят за себя. Но скажу так: следующий сезон в "Зените" как раз и покажет реальный уровень Роберто.

– Для "Спартака" приход такого тренера – серьезная угроза?

– А "Зенит" всегда был таковой, при любом специалисте. Да, питерцы два года подряд не попадают в Лигу чемпионов. Но это исключительно вина клуба, спартаковцы тут ни при чем. Но в следующем сезоне невская команда точно станет весьма опасной для соперников, - цитирует Аленичева СЭ.
Теги: Аленичев Манчини Зенит
Сегодня, 09:48
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№6 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
не зная кто будет куплен

Кто куплен будет - и ты знаешь! Судья!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№5 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Невозможно говорить об уровне тренера,когда под него будет куплена новая команда.Как тогда понять - результаты это заслуга тренера или это уровень приобретенных игроков?

Курбан тоже хотел бы видеть условно Гризмана,нет Гризмана?, херня есть Полоз,есть Азмун,устали оба?,,,Саня Бухаров на выход!!!!!тото же Карера,,,чушь не неси
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:20) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
С этим составом никто Синиту не поможет. Так зачем Алень говорит об успехах, не зная кто будет куплен? Уровень Манчини как тренера весьма посредственнен, а расставлять супердорогих звёзд на поле легче, хотя не каждому по плечу. А будут ли звёзды? Очень сильно сомневаюсь.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:16) #
  • 0
  •  (0)

Невозможно говорить об уровне тренера,когда под него будет куплена новая команда.Как тогда понять - результаты это заслуга тренера или это уровень приобретенных игроков?
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:59) #
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Цитата: rocker31
Соглашусь,именно сейчас будет виден его настоящий уровень,без суперигроков мирового уровня.

Цитата: rocker31
Соглашусь,именно сейчас будет виден его настоящий уровень,без суперигроков мирового уровня.

не соглашусь -в командах конкурентов ИЗ РФПЛ тоже нет игроков мирового уровня,поэтому все в равных условиях...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 09:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Соглашусь,именно сейчас будет виден его настоящий уровень,без суперигроков мирового уровня.
Регистрация: 14.02.2007
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