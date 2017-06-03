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Анатолий Давыдов: в Санкт-Петербурге таланты были и есть
Чемпион СССР - 1984 в составе "Зенита" Анатолий Давыдов, который снова возглавил молодёжку сине-бело-голубых, прокомментировал назначение.
"Не скрою, испытал удовлетворение. В первую очередь порадовало, что мой опыт по-прежнему востребован. Во-вторых, это большая ответственность: переход из молодёжного состава в "Зенит-2" и дальнейшее развитие под первую команду крайне важны для выпускника академии.
Работа с молодыми ребятами — интересный, творческий процесс, особенности которого мне хорошо известны. В конце прошлого десятилетия дюжина выпускников петербургских школ могли составить конкуренцию игрокам основного состава "Зенита". И хотя сейчас они выступают в других клубах Премьер-Лиги, могу утверждать: таланты в нашем городе были и есть. Видеть прогресс, участвовать в становлении их личных и профессиональных качеств — очень важный процесс для тренера.
У "Зенита" в этом вопросе богатая история: вспомните бронзовых призёров чемпионата СССР 1980 года и чемпионский состав 1984 года, практически полностью сформированный из воспитанников "Смены" и СДЮСШОР "Зенит". По-прежнему на слуху фамилии Радимова, Аршавина, Кержакова, Малафеева, Быстрова, Денисова. На хорошем уровне выступают Петров, Соснин, Игнатович, Камолов, Канунников.
Чуть позже в "Зените-2" выросли Терентьев и Могилевец. Последние примеры - Шейдаев, Гасилин. Что делать? Много работать, использовать правильные методики сопровождения с самого раннего возраста, помогать при переходе из детско-юношеского во взрослый футбол. Надеюсь, совместно с тренерским штабом академии "Зенита" мы найдём качественные решения для подготовки подрастающего поколения", - цитирует Давыдова "Спорт день за днем".
"Не скрою, испытал удовлетворение. В первую очередь порадовало, что мой опыт по-прежнему востребован. Во-вторых, это большая ответственность: переход из молодёжного состава в "Зенит-2" и дальнейшее развитие под первую команду крайне важны для выпускника академии.
Работа с молодыми ребятами — интересный, творческий процесс, особенности которого мне хорошо известны. В конце прошлого десятилетия дюжина выпускников петербургских школ могли составить конкуренцию игрокам основного состава "Зенита". И хотя сейчас они выступают в других клубах Премьер-Лиги, могу утверждать: таланты в нашем городе были и есть. Видеть прогресс, участвовать в становлении их личных и профессиональных качеств — очень важный процесс для тренера.
У "Зенита" в этом вопросе богатая история: вспомните бронзовых призёров чемпионата СССР 1980 года и чемпионский состав 1984 года, практически полностью сформированный из воспитанников "Смены" и СДЮСШОР "Зенит". По-прежнему на слуху фамилии Радимова, Аршавина, Кержакова, Малафеева, Быстрова, Денисова. На хорошем уровне выступают Петров, Соснин, Игнатович, Камолов, Канунников.
Чуть позже в "Зените-2" выросли Терентьев и Могилевец. Последние примеры - Шейдаев, Гасилин. Что делать? Много работать, использовать правильные методики сопровождения с самого раннего возраста, помогать при переходе из детско-юношеского во взрослый футбол. Надеюсь, совместно с тренерским штабом академии "Зенита" мы найдём качественные решения для подготовки подрастающего поколения", - цитирует Давыдова "Спорт день за днем".
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