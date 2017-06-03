Криштиану Роналду: хотим войти в историю, выиграв два финала Лиги чемпионов подряд

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:59
Андрей Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов (1)
Андрей Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов (1)
10:54
Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?
Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?
Вчера 23:43
Мирча Луческу может возглавить ПАОК (8)
Мирча Луческу может возглавить ПАОК (8)
Вчера 23:43
Рамазан Абдулатипов: состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана (1)
Рамазан Абдулатипов: состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана (1)
Вчера 22:16
Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру (22)
Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру (22)
Вчера 22:14
"Лужники" получили разрешение на ввод в эксплуатацию (22)
"Лужники" получили разрешение на ввод в эксплуатацию (22)
Вчера 21:15
Геннадий Орлов: Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание (27)
Геннадий Орлов: Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание (27)
Вчера 20:10
Виталий Мутко: Дзюбе сейчас надо заниматься здоровьем (2)
Виталий Мутко: Дзюбе сейчас надо заниматься здоровьем (2)
Вчера 20:01
Леонид Кучук прибыл на переговоры с "Ростовом"? (11)
Леонид Кучук прибыл на переговоры с "Ростовом"? (11)
Вчера 19:37
Хосеп Гвардиола: Манчестер не самый красивый город в мире (3)
Хосеп Гвардиола: Манчестер не самый красивый город в мире (3)
Вчера 19:33
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (13)
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (13)
Криштиану Роналду: хотим войти в историю, выиграв два финала Лиги чемпионов подряд
Форвард "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своих ожиданиях от предстоящего финала Лиги чемпионов.
- Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда. Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы "Реал", а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.
"Ювентус" блестящая команда, которая неслучайно сыграет в финале. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.
Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником — так же, как это делает "Атлетико". Конечно, у "Ювентуса" превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место. Мы должны найти эти слабые стороны, воспользоваться пространством, которое даст нам соперник, и забить благодаря этому.
Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с "Атлетико". Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно "Реал" допустит меньше ошибок.
- Интригует ли вас перспектива сделать "Реал" первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд?
- Это цель, которой хотят достичь все игроки "Реала". Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта. Давайте скрестим пальцы, — цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.
- Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда. Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы "Реал", а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.
"Ювентус" блестящая команда, которая неслучайно сыграет в финале. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.
Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником — так же, как это делает "Атлетико". Конечно, у "Ювентуса" превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место. Мы должны найти эти слабые стороны, воспользоваться пространством, которое даст нам соперник, и забить благодаря этому.
Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с "Атлетико". Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно "Реал" допустит меньше ошибок.
- Интригует ли вас перспектива сделать "Реал" первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд?
- Это цель, которой хотят достичь все игроки "Реала". Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта. Давайте скрестим пальцы, — цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.