"Ювентус" может приобрести Войцеха Щенсны на замену Джанлуиджи Буффону

"Ювентус" проявляет интерес к вратарю лондонского "Арсенала" Войцеху Щенсны, сообщает Sky Sport Italia.Польский голкипер рассматривается в качестве замены основному вратарю "Юве" Джанлуиджи Буффону. Сумма трансфера может составить около €16 млн. Контракт со Щенсны может быть заключен на четыре года с зарплатой в €4 млн.