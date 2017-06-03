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"Ювентус" может приобрести Войцеха Щенсны на замену Джанлуиджи Буффону

"Ювентус" проявляет интерес к вратарю лондонского "Арсенала" Войцеху Щенсны, сообщает Sky Sport Italia.

Польский голкипер рассматривается в качестве замены основному вратарю "Юве" Джанлуиджи Буффону. Сумма трансфера может составить около €16 млн. Контракт со Щенсны может быть заключен на четыре года с зарплатой в €4 млн.
Теги: Ювентус
Сегодня, 10:47
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
кипер может и ничего, но он мне очень напоминает Бартеза...может отстоять весь матч идеально, но потом что нибудь такоооое выдать, что челюсть отвиснет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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