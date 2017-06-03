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"Спартак" объявил об уходе Александра Жиркова

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Александр Жирков покинул красно-белых, информирует официальный сайт клуба.

Решение принято на прошедшем совете. Имя нового руководителя пока не называется.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Давай, до свидания, конь-экономист.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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