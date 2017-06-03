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"Фиорентина" хочет заполучить сына Диего Симеоне

Нападающий "Дженоа" Джованни Симеоне, сын главного тренера мадридского "Атлетико", заинтересовал "Фиорентину".

"Фиалки" уже ведут переговоры с генуэзским клубом о годичной аренде 21-летнего нападающего с последующем правом выкупа за €15 млн, передает "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.
Теги: Фиорентина
Сегодня, 12:15
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