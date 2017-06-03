"Реал" готов к переговорам с "Манчестер Юнайтед" по трансферу Гарета Бэйла

Руководство "Реала" открыто для переговоров с "Манчестер Юнайтед" по переходу полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Independent.Руководство "Реала" рассчитывает за счет продажи Бэйла этим летом получить средства для приобретения нападающего "Монако" Килиана Мбаппе или полузащитника "Челси" Эдена Азара.Отмечается, что несмотря на заинтересованность в сделке обеих сторон, "Реал" будет настаивать на сумме примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов за переход Бэйла, а также попробует использовать эту ситуацию для переговоров по возможному трансферу голкипера "МЮ" Давида де Хеа.Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью и Бэйл уже достигли устной договоренности о переходе валлийца.