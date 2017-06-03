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Сергей Фурсенко: у "Зенита" самые амбициозные планы, хотим выиграть Лигу чемпионов

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что перед петербургским клубом стоит задача выиграть Лигу чемпионов.

"У "Зенита" самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но мы стремимся к этому", - цитирует Фурсенко "Интерфакс".
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 13:38
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68
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№68 Написал: nami-sv (Сегодня, 16:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Цитата: nami-sv
В Питере все дебилы?

Нет, и уродов таких как ты у нас тоже немного

laughing Ну уродов вроде тебя тысяч на двадцать наберётся,да тысяч пять руководителей этого гнилого футбольного проекта.Тысяч пять,не меньше.

Цитата: Сибирячок
Цитата: nami-sv
В Питере все дебилы?

Не поверишь. Все, кто хоть минимум отношения к Синиту имеет. 100%. Любое прикосновение к этому заштатному выскочке дебилизирует мгновенно.

Страна это уже давно заметила.
Регистрация: 9.08.2015
№67 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
фурсенко просто клоун, уже обещал выиграть ЧМ-18 года...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№66 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
В Питере все дебилы?

Нет, и уродов таких как ты у нас тоже немного
Регистрация: 17.05.2017
№65 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:46) #
  • -6
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: nami-sv
В Питере все дебилы?

Не поверишь. Все, кто хоть минимум отношения к Синиту имеет. 100%. Любое прикосновение к этому заштатному выскочке дебилизирует мгновенно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№64 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:46) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: nami-sv
В Питере все дебилы?

нет конечно
Регистрация: 7.12.2016
№63 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:42) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Питере все дебилы?
Регистрация: 9.08.2015
№62 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tar-tas
Серёжа, а как ЧМ обещал выиграть, помнишь, или позабыл уже?


Ничего, возобновится чемпионат России , журналисты ему припомнят треп.
Регистрация: 21.01.2016
№61 Написал: vit (Сегодня, 15:34) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Цитата: Сибирячок
Что это за место такое, что надышавшись парами болот, эти утырки начинают нести голимый бред? А, это же Питер...бляяяяяя joy


Юный троль раздухарился grinning

ну да... ну да.... двоечник...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№60 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:32) #
  • -1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Сибирячок
Что это за место такое, что надышавшись парами болот, эти утырки начинают нести голимый бред? А, это же Питер...бляяяяяя joy


Юный троль раздухарился grinning
Регистрация: 21.01.2016
№59 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:28) #
  • -6
  •  (6)
online

бомжи решили купить лч??? так для начала купите чм, потренеруйтесь joy
Регистрация: 7.12.2016
№58 Написал: Бриг (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Планов громадье, посмотрим на воплощение..
Регистрация: 21.11.2016
№57 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:20) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Mitrich
и сходу взяли Лигу европы

есть мнение, что купили, один разок расщедрились газовые, чтоб потом хвастаться всю жизнь blush
Регистрация: 7.12.2016
№56 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
барон мюнхгаузен был и то скромнее

Цитата: sergey3709
Газа нанюхался

Цитата: tar-tas
В Питере остров фантазий от незалэжной образовался?


Приятно читать такое.
Я признаться не жду чудес от Манчини, однако .......
Цитата: tar-tas
До боли знакомым чем-то потянуло.

да да да, ты вспомнил? Как тот Фурсенко говорил, что будем брать еврокубки и сходу взяли Лигу европы и Суперкубок. Али что иное имел в виду? Но получилось по Фрейду.)))

Можно сколько угодно обсирать Фурсенко и по делу(!!!), но то что при нем Зенит сделал скачек вперед выйграв наш чемп и еврокубки (именно во множественном числе - чего у Спартака нет вообще ... понимаю говночашки онли ЛЧ joy ) отрицать глупо в принципе.
Кстати было очень приятно на Фурса смотреть как он искренне радовался тогда. Надеюсь ещё такое увижу и хотелось бы не раз.
Ну а желание победить в ЛЧ по моему должно быть у каждого клуба в нем играющего. Иначе смысл теряется. ИМХО.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№55 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Что это за место такое, что надышавшись парами болот, эти утырки начинают нести голимый бред? А, это же Питер...бляяяяяя joy


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№54 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: maradona72
И самое интересное, что 90% сбголубых будет верить что так и будет.
Для основной массы помойных Фурсенко-Бог.

и вправду зашевелились, я уже вижу один высокий лоб из-под крышки бачка smiley
Регистрация: 7.12.2016
№53 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (5)

А-а-а-а, так это Зина сегодня Реал ибaшить будет!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№52 Написал: trent (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
смешные они, бомжи...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№51 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (5)

Аммиак плохо влияет на организм человека, это точно доказано! Надо трезвее оценивать возможности бюджета.
Регистрация: 1.06.2017
№50 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:01) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 22911
99% на ветке навозных.Везде свой пятак суют.

Бздят, ведь у них такая же задача, в Зените увидели своего конкурента.
А Фурса знает, что говорит, раз Сарсания пришёл, значит деньги в клуб пойдут. Он всегда там, где большое бабло на трансферы, Зенит, Динамо... Только в Анжи его Ткаченко кинул, кореш Керимова. А будут футболисты, будет и результат. Не сразу, как сказал Сергей Александрович, но будет.
Это узколобые свиньи не видят разницы в выражениях: выиграть ЛЧ, и стремиться выиграть ЛЧ.
Простим им их, дарованное природой, узколобие.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№49 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Зато появится клуб европейского уровня.

У Порошенко списал слова? Точно - лозунг с Майдана laughing Бандерлоги кастрюлеголовые


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№48 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что же, поздравляю Зенит с обретением клоуна в руководстве, это феерично.
С какого бодуна надо быть что бы ляпнуть такое. Манчини окончательно забудут как тренера после Зенита с такими манагерами
Регистрация: 2.02.2012
№47 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Luis
Вначале строишь наполеоновские планы,а потом получаешь трешку от "ср..ного Твенте"

...и строишь планы дальше - дураки же не учатся!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№46 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:52) #
  • +4
  •  (8)

Серёжа, а как ЧМ обещал выиграть, помнишь, или позабыл уже?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№45 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:51) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Blessing
Хорош уже страх на свиней нагонять, продли их счастливое время.

Цитата: saint BASIL
пиздес медицине, образованию и всей социалке
Зато появится клуб европейского уровня. Нас, болельщиков, это не должно не радовать.


Вшивота, лечиться тоже в Зеньке будете?)))
Убогие.
Регистрация: 6.10.2009
№44 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (3)
online

барон мюнхгаузен был и то скромнее, когда втирал про то, как задняя часть рассеченного коня ухлестывала за кобылицами stuck_out_tongue
Регистрация: 7.12.2016
№43 Написал: Luis (Сегодня, 14:50) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вначале строишь наполеоновские планы,а потом получаешь трешку от "ср..ного Твенте"
Регистрация: 1.05.2016
№42 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 14:44) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: maradona72
И самое интересное, что 90% сбголубых будет верить что так и будет.
Для основной массы помойных Фурсенко-Бог.

Да, вата натуральная.Их обирают, стадион за счет пенсионероа и детей строят а они все улыбаются , вперед запитер!!! Лучше дворы почистите зимой бабушки падают ноги ломают лично видел.ПроФурсенко ворюга оставил милионные долги РФС а теперь орет мы выиграем ЛЧ и вся голубая неадеватная вата радостно закивала головами.
Регистрация: 20.05.2017
№41 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:43) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
Хорош уже страх на свиней нагонять,

о!, один уже ухи навострил joy
Регистрация: 7.12.2016
№40 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:43) #
  • +4
  •  (6)

Что-то это напоминает.. laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№39 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (7)

В Питере остров фантазий от незалэжной образовался? До боли знакомым чем-то потянуло.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
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