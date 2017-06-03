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Сергей Фурсенко: у "Зенита" самые амбициозные планы, хотим выиграть Лигу чемпионов
Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что перед петербургским клубом стоит задача выиграть Лигу чемпионов.
"У "Зенита" самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но мы стремимся к этому", - цитирует Фурсенко "Интерфакс".
"У "Зенита" самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но мы стремимся к этому", - цитирует Фурсенко "Интерфакс".
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