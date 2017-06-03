Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что для него значит такая награда, как "Золотой мяч"."Золотой мяч" порадовал бы меня, но это не на первом месте. Самое важное – это победа в финале Лиги чемпионов.Я много сделал для своего клуба и получил от него еще больше. Это будет почти идеальный финал, возможно, у сказки будет счастливый конец", – цитирует Буффона Football Italia.