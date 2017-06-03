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Каталонская пресса открыто поддержала "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Каталонские газеты Mundo Deportivo и Sport выпустили обложки в поддержку "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов.

Sport вышел с заголовком "Вперед, "Юве". На обложке Mundo Deportivo изображен защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону".

Каталонская пресса открыто поддержала "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Sports.ru
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Странно было бы, если бы каталонская газета поддержала бы Реал.

А вот теперь с тобой согласен.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:14) #
  • +1
  •  (3)
online

Странно было бы, если бы каталонская газета поддержала бы Реал.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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