Каталонская пресса открыто поддержала "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Каталонские газеты Mundo Deportivo и Sport выпустили обложки в поддержку "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов.Sport вышел с заголовком "Вперед, "Юве". На обложке Mundo Deportivo изображен защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону".