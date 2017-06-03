Сергей Фурсенко: "Зенит" хочет начать сезон на новом стадионе

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что команда имеет желание начать новый сезон на стадионе на Крестовском острове, несмотря на имеющиеся на объекте недоработки."Посмотрим на качество поля после Кубка конфедераций и будем принимать решение. Конечно, хотелось бы начать сезон на новом стадионе, несмотря на некоторые недоделки.Начать сезон на новом стадионе - это совершенно другие эмоции. Очень хочу, чтобы на стадион ходили семьями. У нас будет петербургский семейный стадион, где будут проводить время как в театре", - сказал Фурсенко журналистам по окончании панельной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).