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Сергей Фурсенко: "Зенит" хочет начать сезон на новом стадионе

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что команда имеет желание начать новый сезон на стадионе на Крестовском острове, несмотря на имеющиеся на объекте недоработки.

"Посмотрим на качество поля после Кубка конфедераций и будем принимать решение. Конечно, хотелось бы начать сезон на новом стадионе, несмотря на некоторые недоделки.

Начать сезон на новом стадионе - это совершенно другие эмоции. Очень хочу, чтобы на стадион ходили семьями. У нас будет петербургский семейный стадион, где будут проводить время как в театре", - сказал Фурсенко журналистам по окончании панельной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Р-Спорт
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 14:21
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№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:58) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Арена" Корыто"(разбитое).

Не разбитое, только затопленое - мина не взорвалась. Хотя да, с трещиной. Точно - Цыганка старая у разбитого корыта. Холст, масло.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:41) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: CSKA-180505
со своей чпок-ареной.

Арена" Корыто"(разбитое).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:34) #
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Это стадион навсегда останется в истории, что во второй игре на этой арене, Зенит повесил золотые медали на шею Великому Спартаку. Ну а первая игра, вообще закончилась большим скандалом.

Цитата: Rex Ultima
Надо уважить хотелку. "Восьмое марта очень близко, отрастай, моя подарка". Табличку прикрутите: "Первое, что было сделано на этом стадионе - обеспечено чемпионство Спартака"

Поросята,уж не вам что-то крякать со своей чпок-ареной... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:32) #
  • -1
  •  (9)
online

Это стадион навсегда останется в истории, что во второй игре на этой арене, Зенит повесил золотые медали на шею Великому Спартаку. Ну а первая игра, вообще закончилась большим скандалом.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо уважить хотелку. "Восьмое марта очень близко, отрастай, моя подарка". Табличку прикрутите: "Первое, что было сделано на этом стадионе - обеспечено чемпионство Спартака"


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
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