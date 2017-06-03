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Сергей Фурсенко: я абсолютно против работы с судьями

Новый президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказался относительно влияния на арбитров матчей премьер-лиги.

"Я абсолютно против работы с судьями, корпус арбитров должен быть независимым", – цитирует Фурсенко "Р-Спорт".

Напомним, прежний наставник "Зенита" Мирча Луческу по ходу сезона часто жаловался на необъективное судейство.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 14:57
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(1)
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да, это не наш путь, не будем уподобляться народу.


Существительное народ, у восточных и части южных славян однокоренное со словами род, родственники, родина.
Без роду без племени - космополиты да цыгане.
Кстати зинит как-то связан с цыганом помоему?


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, это не наш путь, не будем уподобляться народу. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чья бы корова мычала,а братцев Фурсенко бы лучше помолчала.
Регистрация: 8.05.2017
№2 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Против он Ты это своей голубой неадекватной вате на трибунах рассказывай
Регистрация: 20.05.2017
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:07) #
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  •  (4)

Старый подход к футбольным делам видимо надоел? Революцию решил устроить, о которой так долго говорил Гена Орлов ?!
Регистрация: 1.06.2017
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