"Зенит" хочет организовать волейбольный клуб

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о поддержке других видов спорта."Сейчас мы активно поддерживаем баскетбольный "Зенит", у нас есть планы по созданию волейбольного клуба. Но когда, пока вопрос, – сказал Фурсенко.