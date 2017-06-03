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"Зенит" хочет организовать волейбольный клуб

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о поддержке других видов спорта.

"Сейчас мы активно поддерживаем баскетбольный "Зенит", у нас есть планы по созданию волейбольного клуба. Но когда, пока вопрос, – сказал Фурсенко.

ТАСС
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 15:00
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(0)
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 15:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
А хоккейный Зенит будет...? Хорошее дерби..СКА-Зенит..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Но когда, пока вопрос, – сказал Фурсенко.
Как только Зенит выиграет Лигу Чемпионов и когда сборная станет чемпионом мира по футболу тогда сразу. stuck_out_tongue_winking_eye Жги кукурузник.
Регистрация: 8.05.2017
№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 15:05) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
вираж... на синхронном плавание..

Иногда прерываются на легкую атлетику - метание ведра... Также в меню - спринт по полю, бокс с соперником и спортивное ориентирование в засраной фаерами атмосфере


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (4)

Ха-ха! Типа того, что ну хоть где то должно же выстрелить!!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Бавария»
А американский футбол будет?Регби?Чемпионат мира среди бомжей?
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: vit (Сегодня, 15:03) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
вираж...в купальниках... на синхронном плавании...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А у ЦКГ уже есть. Звездой там Березуцкий. Со Спартой и Спортингом зна-атно в волейбол играл...


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
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