Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Кокорин и Артем Дзюба могут стать экспертами во время Кубка конфедераций

Форварды "Зенита" Александр Кокорин и Артем Дзюба могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций, передает "Советский спорт".

Креативный продюсер телеканала "Матч ТВ" Наталья Билан сообщила, что обсудит с футболистами такую возможность.

"Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала. Будем разговаривать с Арёмом, но для спортсмена неучастие - это обида.

Если он сможет преодолеть её и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения. Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым", - сообщила Наталья Билан.
Теги: Дзюба Кокорин
Сегодня, 15:20
Напечатать
14
(3)
№14 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Личинка ик-кспирта детектед. Орлов перегрыз намордник и перекусал пол-состава сбродной Газпрома по ходьбе с мячем


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№13 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (0)
online

На хрен,на хрен - кричали пьяные пионеры.
Регистрация: 20.03.2017
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
педрилла-кокорин двух слов связать не может, эксперт блеать) а шлюxа даже Тину перепи3дит, потеха будет на всю страну, снова будут смеяться на бомжами)


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обязательно нужно брать третьего экскремента,чтобы в перерыве расписали бутылочку.Дааааааааа,матч-ТВ чудит по-полной!Экспертами нужно приглашать тренеров,которые хоть чего-то добились,а эти два экскремента что в своей жизни выиграли?Один деньги у друзей тырил,а второй колдырь!!!
Регистрация: 2.04.2012
№10 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эксперты , которые получают как звездные игроки из европы, но играю хуже фнл sunglasses


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№9 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
АЛЕКСАНДР КОКОРИН И АРТЕМ ДЗЮБА МОГУТ СТАТЬ ЭКСПЕРТАМИ ВО ВРЕМЯ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ
Только вагон шампанского и Геленваген запасайте сразу,наменьшее они не согласны.
Регистрация: 8.05.2017
№8 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:34) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кокорин под шампусик много на экспертит в прямом эфире laughing
Регистрация: 23.03.2016
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:32) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Батюшки!!!,и эти колдыри в эксперты полезли.Им бы разговаривать для начало научиться,да матчасть подучить.Какая хрень.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:29) #
  • +1
  •  (5)

Экспедитарами! smile
Регистрация: 1.06.2017
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (7)

вот и нашли себе работу
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: vit (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
экскрементами....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
КоКо только по шампанскому в эксперты можно брать.....)))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:23) #
  • +1
  •  (5)

Экспертами пива и сыра в самый раз! Билан одним словом!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 15:23) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Разве только "экспердами")))
Регистрация: 29.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.