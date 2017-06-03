Александр Кокорин и Артем Дзюба могут стать экспертами во время Кубка конфедераций

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Креативный продюсер телеканала "Матч ТВ" Наталья Билан сообщила, что обсудит с футболистами такую возможность.
"Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала. Будем разговаривать с Арёмом, но для спортсмена неучастие - это обида.
Если он сможет преодолеть её и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения. Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым", - сообщила Наталья Билан.
Креативный продюсер телеканала "Матч ТВ" Наталья Билан сообщила, что обсудит с футболистами такую возможность.
"Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала. Будем разговаривать с Арёмом, но для спортсмена неучастие - это обида.
Если он сможет преодолеть её и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения. Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым", - сообщила Наталья Билан.
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