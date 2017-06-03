Сергей Фурсенко: конечно, будем покупать кого-то из РФПЛ, идут переговоры

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах не текущее лето."Дело в том, что мы уже почти на € 120 млн продали игроков, у нас сейчас есть достаточный объём денег, который мы можем потратить. Конечно, все средства мы не можем потратить, но тем не менее выбор есть достаточно большой.Появятся ли в клубе игроки из РФПЛ? Да, конечно, кто-то будет из российского чемпионата. Идут переговоры", - цитирует Фурсенко.