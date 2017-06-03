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Сергей Фурсенко: конечно, будем покупать кого-то из РФПЛ, идут переговоры

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах не текущее лето.

"Дело в том, что мы уже почти на € 120 млн продали игроков, у нас сейчас есть достаточный объём денег, который мы можем потратить. Конечно, все средства мы не можем потратить, но тем не менее выбор есть достаточно большой.

Появятся ли в клубе игроки из РФПЛ? Да, конечно, кто-то будет из российского чемпионата. Идут переговоры", - цитирует Фурсенко.

Rambler News Service
Теги: Фурсенко Зенит Трансферы
Сегодня, 15:23
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№8 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Только из двух клубов можно усилится российскими игроками это ЦСКА и Ростов.Сплавить бы Кокорина,а на его место приобрести Полоза ,А так же Головина или Дзагоева ,но последних двух думаю это не реально.Ещё Ерохин не плох был в последних двух сезонах.
Регистрация: 15.06.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:55) #
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online

Фурсенка мне напоминает бешеного пса.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал
Да заткните пасть этому унитазу,за последнее время только это дерьмо воняет. imp
Регистрация: 8.05.2017
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:42) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Канунникова берите, Оздоева)
И все будут счастливы.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:41) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже хз кого можно купить из рфпл с правильным паспортом,Полоза?
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Промеса надо брать)))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этого удака стало очень много.Пусть вернёт в РФС 800 лямов уведённых из кассы союза.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 15:28) #
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  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пашу Дерево из динамы купите..... Если Фурса с Сарсанией второй раз в реку вошли, то уж Пашке сам бог велел.....)))))))))0
Регистрация: 3.12.2016
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