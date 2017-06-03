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"Ростов": санкции ждут тех болельщиков, кто ноет и пишет, что клуб ждёт развал

"Ростов" на своей странице в "Вконтакте" обратился к болельщикам, которые недовольны последними событиями в стане команды.

Напомним, ранее "Ростов" покинул Курбан Бердыев. Не исключается, что клуб также покинут лидеры команды.

"Уважаемые болельщики, мы уважаем и ценим каждого из вас, но теперь мы будем банить навсегда тех, кто: оскорбляет футболистов, руководство и друг друга. Кроме этого, санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет о том, что наш любимый клуб ждёт развал и прочие ужасы.

Это не значит, что у нас в группе цензура. Каждый из вас может выражать своё мнение, но при этом не скатывайтесь до уровня бульварной прессы.

Давайте наберёмся терпения и не будем верить всем подряд публикациям СМИ. Все официальные новости о команде будут оперативно появляться в нашей группе.

Спасибо за понимание! Мы были, есть и будем! Мы "Ростов"!", - говорится в сообщении.
Теги: Ростов
Сегодня, 16:42
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7
(3)
№7 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:07) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нельзя так с болельщиками после такого...когда поверили в чудо и еще чуток и..."попенгаген". Болельщикам непонятна позиция руководства клуба и администрации области. Почему нет спонсоров после такой прекрасной игры, почему остались долги по зарплате, что будет дальше с клубом, почему проиграли Оренбургу? Болельщики - это главное, ради чего стоит играть игрокам. Но слово "санкции" меня убило. Видимо администрация ФК "Ростов" после поездок в Европу на матчи ЛЧ и ЛЕ узнала новые гейропейские фразы и решили их опробовать на своих родных ростовских болельщиках. Я согласен, что оскорблять нельзя никого и никогда, но после такого, извините, ничего другого видимо не заслужили!
Регистрация: 18.03.2013
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Polukarov
Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

Нихера тебя штырит...проспись, что ли..


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Polukarov
На дверях клуба Ростов повесили плакат!
Ростов ЗАКРЫТ! Все ушли в Рубин!
Ростов разобрали НА ЗАПЧАСТИ Рубину!
Эх, Ростов! Такого тренера не смогли удержать!
ЗОЛОТО, а не тренер! Золото!
Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
И как работал!
Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
Да и в чемпионате России - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
Но в Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева!
Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку.
Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ!
Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ!
Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина!
Медали! Кубки! Европа!
То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО!
Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ!
Будем только РАДЫ!
Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура!
Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!


Писец к тебе подкрался видать. У ФК Роства и Губернатора области нет таких денег какие дают Зениту, Спартаку , Казани, Грозному
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:01) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
На дверях клуба Ростов повесили плакат!
Ростов ЗАКРЫТ! Все ушли в Рубин!
Ростов разобрали НА ЗАПЧАСТИ Рубину!
Эх, Ростов! Такого тренера не смогли удержать!
ЗОЛОТО, а не тренер! Золото!
Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
И как работал!
Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
Да и в чемпионате России - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
Но в Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева!
Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку.
Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ!
Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ!
Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина!
Медали! Кубки! Европа!
То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО!
Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ!
Будем только РАДЫ!
Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура!
Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

начинай лечится что ли...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 17:01) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
правильно делают что банят это глорье,они и тут надоели,нормальные болельщики Ростова все адекватно воспринимают.
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (3)

Болельщики теперь будут в Казань ездить))
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
  • +4
  •  (12)

На дверях клуба Ростов повесили плакат!
Ростов ЗАКРЫТ! Все ушли в Рубин!
Ростов разобрали НА ЗАПЧАСТИ Рубину!
Эх, Ростов! Такого тренера не смогли удержать!
ЗОЛОТО, а не тренер! Золото!
Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
И как работал!
Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
Да и в чемпионате России - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
Но в Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева!
Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку.
Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ!
Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ!
Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина!
Медали! Кубки! Европа!
То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО!
Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ!
Будем только РАДЫ!
Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура!
Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Регистрация: 8.05.2017
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