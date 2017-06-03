"ПСЖ" не будет приобретать Алексиса Санчеса

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не перейдет в "Арсенал", информирует Le Parisien.Сообщается, что парижский клуб отказался от этого варианта, так как считает его слишком дорогостоящим. Футболист просил у "ПСЖ" зарплату в размере 320 тысяч евро в неделю.Отмечается, что чилиец продлит контракт с "Арсеналом".