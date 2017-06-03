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"ПСЖ" не будет приобретать Алексиса Санчеса

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не перейдет в "Арсенал", информирует Le Parisien.

Сообщается, что парижский клуб отказался от этого варианта, так как считает его слишком дорогостоящим. Футболист просил у "ПСЖ" зарплату в размере 320 тысяч евро в неделю.

Отмечается, что чилиец продлит контракт с "Арсеналом".
Теги: Санчес Арсенал ПСЖ Трансферы
Сегодня, 17:10
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