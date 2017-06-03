Фабио Капелло: сегодня я буду болеть за "Ювентус"

Бывший главный тренер "Реала" и "Ювентуса" Фабио Капелло рассказал, что в финале Лиги чемпионов будет поддерживать туринскую команду."Сегодня я буду болеть за "Ювентус". Мне хочется разорваться и поддерживать каждую из команд, но "Ювентус" - итальянская команда. Я поддерживаю итальянскую команду", - приводит слова Капелло Sky Italia.