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Криштиану Роналду: Давид Де Хеа - очень хороший вратарь, но он игрок "МЮ"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал возможный трансфер в мадридский клуб голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

"Кейлор Навас - вратарь "Реала". Давид Де Хеа - очень хороший вратарь, но он выступает за "МЮ". Каждый год говорят о 50 тысяч футболистах, которые могут стать игроками "Реала". В итоге, переходят один или два", - цитирует Роналду The Sun.
Теги: Роналду Де Хеа Реал
Сегодня, 18:34
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