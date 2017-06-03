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Наталья Билан: молодая аудитория 18-24, 25-34 любит "Зенит". "Спартак" больше нравится аудитории 35-44 и 44+ (37)
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Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов (3)
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Криштиану Роналду: Давид Де Хеа - очень хороший вратарь, но он игрок "МЮ"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал возможный трансфер в мадридский клуб голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.
"Кейлор Навас - вратарь "Реала". Давид Де Хеа - очень хороший вратарь, но он выступает за "МЮ". Каждый год говорят о 50 тысяч футболистах, которые могут стать игроками "Реала". В итоге, переходят один или два", - цитирует Роналду The Sun.
"Кейлор Навас - вратарь "Реала". Давид Де Хеа - очень хороший вратарь, но он выступает за "МЮ". Каждый год говорят о 50 тысяч футболистах, которые могут стать игроками "Реала". В итоге, переходят один или два", - цитирует Роналду The Sun.
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