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Тибо Куртуа: я буду рад подписать с "Челси" новый контракт

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что хочет остаться в лондонском клубе.

"Мое соглашение рассчитано еще на два года, но я буду рад продлить его. Важно, чтобы "Челси" провел переговоры с моим агентом. Если все будет хорошо, я буду рад подписать с "Челси" новый контракт", - цитирует Куртуа Sky Sports.
Теги: Куртуа Челси
Сегодня, 18:48
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