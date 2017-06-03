Тибо Куртуа: я буду рад подписать с "Челси" новый контракт

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что хочет остаться в лондонском клубе."Мое соглашение рассчитано еще на два года, но я буду рад продлить его. Важно, чтобы "Челси" провел переговоры с моим агентом. Если все будет хорошо, я буду рад подписать с "Челси" новый контракт", - цитирует Куртуа Sky Sports.