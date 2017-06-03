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Пеп Мертезакер завершил карьеру футболиста

Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер принял решение завершить карьеру, сообщает Goal.com.

32-летний немецкий футболист из-за травмы пропустил почти весь минувший сезон, но сыграл в финале Кубка Англии с "Челси" (2:1).

"Мне очень повезло провести такую карьеру, и я хочу завершить её на мажорной ноте. У меня осталась мотивация, но я больше не могу играть каждые три дня. Не хочу испытывать удачу. Я устал и в физическом плане, и в психологическом. Не хочу стоять на пути других игроков", - сказал немец.
Теги: Мертезакер Арсенал
Сегодня, 19:05
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
ого как, вот это реально неожиданно!
что ж, надеюсь надет себя вне профессии игрока...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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