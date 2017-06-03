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Доменико Кришито: не собираюсь продлевать контракт с "Зенитом", хочу вернуться в Италию
Защитник "Зенита" Доменико Кришито сообщил, что не будет подписывать с клубом новый контракт и рассчитывает вернуться в Италию.
"Я хочу вернуться в Италию, время пришло. Мы приостановили переговоры с клубом о продлении срока контракта, поэтому он истекает летом 2018 года. В этом сезоне не достигли намеченных целей, несмотря на огромный потенциал команды. Мы все хотели большего, хотя бы пробиться в Лигу чемпионов. Но уход Гарая, Витцеля и Халка сделал все сложнее.
Буду откровенен. Я начну предсезонную подготовку в составе "Зенита", но не буду обсуждать новый контракт. После обсуждения с семьей мы приняли решение, что лучше вернуться в Италию. Жду предложений из серии А", - цитирует Кришито Tuttomercatoweb.
"Я хочу вернуться в Италию, время пришло. Мы приостановили переговоры с клубом о продлении срока контракта, поэтому он истекает летом 2018 года. В этом сезоне не достигли намеченных целей, несмотря на огромный потенциал команды. Мы все хотели большего, хотя бы пробиться в Лигу чемпионов. Но уход Гарая, Витцеля и Халка сделал все сложнее.
Буду откровенен. Я начну предсезонную подготовку в составе "Зенита", но не буду обсуждать новый контракт. После обсуждения с семьей мы приняли решение, что лучше вернуться в Италию. Жду предложений из серии А", - цитирует Кришито Tuttomercatoweb.
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