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Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции сезона-2016/17.

На счету 32-летнего футболиста 23 гола (семь — с пенальти) в 28 матчах.

Второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции занял форвард "Бешикташа" Дженк Тосун, забивший 20 мячей (шесть — с пенальти) в 33 играх. Замкнул тройку бывший нападающий "Анжи" Самуэль Это'О, на счету которого 18 голов (три — с пенальти) в 30 играх.
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 20:13
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№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СМЕРШ
Как говориться старый конь борозды не портит

Вообще-то у этой поговорки есть продолжение (полная поговорка). "Старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет". Почему-то вторую часть цитирующие часто умалчивают... smile
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
А разве он не в Китае? smile
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: Skald (Сегодня, 20:51) #
  • +1
  •  (1)

Старики-разбойники)
Регистрация: 28.03.2017
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:16) #
  • +3
  •  (7)

Как говориться старый конь борозды не портит! Странно, что цска его так легко отпустил в своё время, Вагнер конечно нап что надо!
Регистрация: 1.06.2017
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