Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции сезона-2016/17.На счету 32-летнего футболиста 23 гола (семь — с пенальти) в 28 матчах.Второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции занял форвард "Бешикташа" Дженк Тосун, забивший 20 мячей (шесть — с пенальти) в 33 играх. Замкнул тройку бывший нападающий "Анжи" Самуэль Это'О, на счету которого 18 голов (три — с пенальти) в 30 играх.