Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:44
Сборная России вылетела в Венгрию (3)
Сборная России вылетела в Венгрию (3)
20:39
Лучано Спаллетти возглавит "Интер" (3)
Лучано Спаллетти возглавит "Интер" (3)
16:05
Наталья Билан: молодая аудитория 18-24, 25-34 любит "Зенит". "Спартак" больше нравится аудитории 35-44 и 44+ (40)
Наталья Билан: молодая аудитория 18-24, 25-34 любит "Зенит". "Спартак" больше нравится аудитории 35-44 и 44+ (40)
13:58
Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов (4)
Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов (4)
12:59
Сергей Фурсенко: основная задача перед Манчини - "Зенит" должен показывать зрительский футбол (25)
Сергей Фурсенко: основная задача перед Манчини - "Зенит" должен показывать зрительский футбол (25)
Сборная Португалии со счётом 4:0 разгромила Кипр
Сборная Португалии на стадионе в Эшториле со счётом 4:0 разгромила Кипр.
Товарищеский матч
Португалия - Кипр 4:0
Голы: Моутинью, 3, 42, Пицци, 63, Силва, 70
Португалия: Патрисиу, Седрик (Семеду, 67), Элизеу, Нету, Фонте, Данилу (Силва, 46), Моутинью (Гомеш, 46), Мариу (Карвалью, 46), Силва (Мартиньш, 46), Нани (Пицци, 60), Силва
Кипр: Георгаллидес, Кириаку (Митидис, 61), Лайфис, Артиматас, Деметриу (Стилиану, 82), Кателарис, Маргаса, Александру (Иоанну, 68), Макрис (Энглезу, 70), Хараламбидес (Авраам, 60), Сотириу (Экономидес, 76)
Товарищеский матч
Португалия - Кипр 4:0
Голы: Моутинью, 3, 42, Пицци, 63, Силва, 70
Португалия: Патрисиу, Седрик (Семеду, 67), Элизеу, Нету, Фонте, Данилу (Силва, 46), Моутинью (Гомеш, 46), Мариу (Карвалью, 46), Силва (Мартиньш, 46), Нани (Пицци, 60), Силва
Кипр: Георгаллидес, Кириаку (Митидис, 61), Лайфис, Артиматас, Деметриу (Стилиану, 82), Кателарис, Маргаса, Александру (Иоанну, 68), Макрис (Энглезу, 70), Хараламбидес (Авраам, 60), Сотириу (Экономидес, 76)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.