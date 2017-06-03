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Сборная Португалии со счётом 4:0 разгромила Кипр

Сборная Португалии на стадионе в Эшториле со счётом 4:0 разгромила Кипр.

Товарищеский матч

Португалия - Кипр 4:0

Голы: Моутинью, 3, 42, Пицци, 63, Силва, 70

Португалия: Патрисиу, Седрик (Семеду, 67), Элизеу, Нету, Фонте, Данилу (Силва, 46), Моутинью (Гомеш, 46), Мариу (Карвалью, 46), Силва (Мартиньш, 46), Нани (Пицци, 60), Силва

Кипр: Георгаллидес, Кириаку (Митидис, 61), Лайфис, Артиматас, Деметриу (Стилиану, 82), Кателарис, Маргаса, Александру (Иоанну, 68), Макрис (Энглезу, 70), Хараламбидес (Авраам, 60), Сотириу (Экономидес, 76)
Теги: Сборная Португалии Сборная Кипра
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