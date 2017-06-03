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Лучано Спаллетти возглавит "Интер"

Бывший главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти возглавит "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Специалист уже достиг соглашения с "Интером". Контракт будет рассчитан по схеме "2+1". Спаллетти будет зарабатывать в "Интере" € 4 млн за сезон.
Теги: Спаллетти Интер
Сегодня, 20:39
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3
(1)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи мистер!
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:58) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучано, успехов!
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Лучано!


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