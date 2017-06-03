Бывший главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти возглавит "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.Специалист уже достиг соглашения с "Интером". Контракт будет рассчитан по схеме "2+1". Спаллетти будет зарабатывать в "Интере" € 4 млн за сезон.