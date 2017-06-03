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"Ювентус" - "Реал": стартовые составы
Стали известны составы "Ювентуса" и "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов.
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.
Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило.
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.
Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило.
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