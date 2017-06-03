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"Ювентус" - "Реал": стартовые составы

Стали известны составы "Ювентуса" и "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.

"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.

Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило.
Теги: Ювентус Реал
Сегодня, 21:00
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№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если Ювентус сыграет в тотальный футбол Лобановского как с Барсой, то Реал треснет
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
За Ювентус!За Массимо и чудовищного Буфонище!!!)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:28) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Только Юве.
Реал, прилично заeбaл
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:20) #
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Болельщик812,
Ира покажет .я за юве!!!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:06) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Реал должен победить. Сильнее они.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:03) #
  • -2
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А Ювентус без запасных играет! Неуважуха к итальянцам! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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