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Источник: Альваро Мората перейдет в "Милан"

Нападающий "Реала" Альваро Мората продолжит карьеру в "Милане", утверждает Goal.

Сообщается, что сделка состоится в ближайшее время. Итальянскому клубу удалось договориться со "сливочными" по трансферу футболиста за 60 миллионов евро.
Теги: Мората Милан Реал Трансферы
Сегодня, 21:05
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