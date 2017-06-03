Нападающий "Малаги" Сандро Рамирес прошел медицинский осмотр в "Атлетико".Как сообщает Marca, форвард сможет присоединиться к мадридскому клубу только в следующем году, так как на "Атлетико" наложен запрет на регистрацию игроков. Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.В минувшем сезоне Рамирес забил 14 голов в примере.