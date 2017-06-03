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Эмилио Бутрагеньо: "Реал" в отличной форме

Директор мадридского "Реала" по коммуникациям Эмилио Бутрагеньо поделился мнением по поводу предстоящего финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

"Мы в отличной форме. После два месяца все видели, как мы проходили сильных команд и в Европе, и в Испании. Но мы выиграли чемпионат, теперь хотим завершить сезон в Лиге Чемпионов на высоком уровне", - цитирует Бутрагеньо Premium.
Теги: Реал Ювентус
Сегодня, 21:40
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