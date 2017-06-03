Дани Алвес: президент "Ювентуса" обещал нам по Ferrari в случае победы

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес в шутку сказал, что президент клуба Андреа Аньелли пообещал подарить игрокам по Ferrari в случае победы над "Реалом" в финале Лиги чемпионов."Единственной дополнительной мотивацией является то, что президент Андреа Аньелли пообещал нам по Ferrari в случае победы. Надеюсь, что президент сдержит своё слово" - цитирует Алвеса Goal.com.