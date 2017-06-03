Кевин Стротман может перейти в миланский "Интер"

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман может перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta Dello Sport.Это произойдет в том случае, если миланский клуб возглавит Лучано Спаллетти. "Интер" может воспользоваться пунктом в контракте голландца, в котором сумма отступных за его трансфер составляет 45 миллионов евро.