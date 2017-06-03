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Александр Кокорин посетил финал Лиги чемпионов

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме опубликовал фотографию рядом со стадионом в Кардиффе.

Напомним, что на арене сегодня проходит финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". В матче идет 40-я минута, счет 1:1.
Теги: Кокорин Реал Ювентус
Вчера, 22:28
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17
(4)
№17 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Может автограф возьмет у кого-нибудь.

Купит видимо...В очереди он стоять не будет...
Регистрация: 8.02.2011
№16 Написал: HardWar Спб. (Вчера, 23:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Может автограф возьмет у кого-нибудь.
Регистрация: 6.11.2011
№15 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор Беликов
Интересно к то нибудь еще поехал?


Ещё 70000 болельщиков
Регистрация: 14.04.2008
№14 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
Цитата: tiki
это про фотоаппарат

Фотоаппарат вполне достойный был. У меня был в детстве. Бздюпа на крышечку не тянет...

спору нет) у нас и сейчас даже лежит)правда как раритет)
но просто поищи песенку "Ландыши - Крышечка"
и там точно опишут позицию Кокорина что в клубе, что, тем более, в сборной


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№13 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 23:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
это про фотоаппарат

Фотоаппарат вполне достойный был. У меня был в детстве. Бздюпа на крышечку не тянет...
Регистрация: 8.02.2011
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 22:56) #
  • +1
  •  (3)
online

АЛЕКСАНДР КОКОРИН ПОСЕТИЛ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Мне не нравится слово "посетил" в названии заметки.
Что значит - "ПОСЕТИЛ"? flushed
Он что, рядовой зритель на трибуне?
Александр Кокорин - кандидат в сборную России по футболу на Чемпионат мира 2018 года!

Поэтому писать нужно было не "посетил", а - "ПОЧТИЛ СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ"! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: Виктор Беликов севастополь (Вчера, 22:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно к то нибудь еще поехал?
Регистрация: 1.06.2017
№10 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Крышечка от "Пепси"

круче песенка про "крышечку" от аппарата Зенит)
но это как оффтоп...
он такая же крышечка от аппарата, только для сборной России
*про Зенит - это про фотоаппарат, хотя тут можно в целом и про клуб приписать)но, думаю, песню многие знают)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: Dragon (Вчера, 22:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ювентус»
отовсюду вытурили ему теперь только и остается что на трибунах смотреть
Регистрация: 28.02.2017
№8 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 22:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
денег много заработал,как раз до старости может на футбол ходить!:)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 22:47) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я чрезвычайно рад за него :))))
А что он ещё посетит будет также освещаться на сайте? :)
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:45) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: tiki
вот так новость..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: fd65 (Вчера, 22:44) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не зря поехал,-можно не нарушая правил гонять по левой полосе...и это не будет встречкой.....))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 22:42) #
  • +2
  •  (4)
online

Крышечка от "Пепси", видимо счастливая попалась.
Повезло, так повезло Кокошке! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
вот так новость...для срача или как?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Lexus_50_rus МО (Вчера, 22:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно Саша, нех*й тебе на поле делать - смотри со стороны)
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 22:38) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Купит победителям шампанского


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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