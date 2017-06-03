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"Милан" ведет переговоры по трансферу Муссы Дембеле

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле близок к переходу в "Милан", передает Sky Sports.

Сообщается, что клубы уже практически согласовали детали трансфера.

Напомним, что еще зимой "Селтик" отказался продавать Дембеле в "Челси" за 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов. В минувшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и отдал 9 голевых передач.
Теги: Дембеле Селтик Милан Трансферы
Вчера, 23:06
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