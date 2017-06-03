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Дани Алвес проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес вышел на поле в финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" с первых минут.

Бразилец проводит свой 100-й матч в этом турнире.

Он стал 31-м футболистом, преодолевшим эту отметку.
Теги: Алвес Ювентус Реал
Вчера, 23:12
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