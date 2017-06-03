"Манчестер Юнайтед" договорился с "Бенфикой" по трансферу Линделефа

Защитник "Бенфики" Виктор Линделеф продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает сообщает Express.Переход 22-летнего футболиста обойдется английскому клубу в 35 миллионов евро.Линделеф выступает за "Бенфику" с 2015 года, всего провел в составе команды 96 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.