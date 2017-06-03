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"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов
В Кардиффе состоялся финальный матч Лиги чемпионов.
"Реал" благодаря дублю Криштиану Роналду, а также голам Каземиро и Асенсио одержал уверенную победу. В составе "Ювентуса" отличился красивым ударом ножницами Марио Манджукич.
Лига чемпионов
Финал
"Ювентус" - "Реал Мадрид" 1:4
Гол: Манджукич, 27 - Роналду, 20, 64, Касемиро, 62, Асенсио, 90
"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 67), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Иско (Асенсио, 83), Бензема (Бэйл, 78), Роналду.
Предупреждения: Дибала, 12, Рамос, 32, Карвахаль, 42, Кроос, 53, Пьянич, 65, Сандро, 71, Куадрадо, 72
Удаления: Куадрадо, 84
"Реал" благодаря дублю Криштиану Роналду, а также голам Каземиро и Асенсио одержал уверенную победу. В составе "Ювентуса" отличился красивым ударом ножницами Марио Манджукич.
Лига чемпионов
Финал
"Ювентус" - "Реал Мадрид" 1:4
Гол: Манджукич, 27 - Роналду, 20, 64, Касемиро, 62, Асенсио, 90
"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 67), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Иско (Асенсио, 83), Бензема (Бэйл, 78), Роналду.
Предупреждения: Дибала, 12, Рамос, 32, Карвахаль, 42, Кроос, 53, Пьянич, 65, Сандро, 71, Куадрадо, 72
Удаления: Куадрадо, 84
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