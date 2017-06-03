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"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

В Кардиффе состоялся финальный матч Лиги чемпионов.

"Реал" благодаря дублю Криштиану Роналду, а также голам Каземиро и Асенсио одержал уверенную победу. В составе "Ювентуса" отличился красивым ударом ножницами Марио Манджукич.

Лига чемпионов

Финал

"Ювентус" - "Реал Мадрид" 1:4

Гол: Манджукич, 27 - Роналду, 20, 64, Касемиро, 62, Асенсио, 90

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 67), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.

"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Иско (Асенсио, 83), Бензема (Бэйл, 78), Роналду.

Предупреждения: Дибала, 12, Рамос, 32, Карвахаль, 42, Кроос, 53, Пьянич, 65, Сандро, 71, Куадрадо, 72

Удаления: Куадрадо, 84
Теги: Реал Ювентус
Вчера, 23:40
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(5)
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№49 Написал: POKLi Россия (Сегодня, 00:52) #
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online

Отдыхай гном недоделанный!!! Хала Мадрид!!!! Сдохните гноманоиды недоделанные!!!
Регистрация: 10.10.2011
№48 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:46) #
  • +1
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online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
,Спартак 22 кратный чемпион

это с нормальными так общаются, а он тролль, поэтому надо как-то иначе или вообще никак blush
Регистрация: 7.12.2016
№47 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:41) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
1. Реал победу заслужил.
2. За Буффона обидно.
3. Рамос - гандон конченый.
4. За комментаторов говорить - это еще хуже, чем за рамоса.

1. Да
2.Да*2. Но сегодня от него спасений ,к сожалению, не случилось.
3.Да.*3
4. -
5. Судья на пару с Рамосом испортил концовку.
6. Гол Манджукича прекрасен.
7. Все по делу, а Роналдо -суперпрофи, как к нему не относись
Регистрация: 19.03.2017
№46 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 00:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
завтра наступит непременно

Как это верно...
Хотя...тоже ведь не факт...разные философы совершенно неоднозначно смотрели на этот вопрос...
Да Бог с ними с философами в конце концов, но, один же хрен, для кого-то наступает завтра, а для кого-то и нет...вот ведь как бывает то..это правда жизни уже...
Или, взять к примеру, явления природы...У меня, скажем, сейчас вот солнце из-за туч выглянуло, ибо полярный день, а у вас темновато поди? нет?
Это я всё к чему...а к тому рассуждения ваши уж через чур однобоки как-то...теоретическая база весьма слабая, а уж о конкретных доказательствах совсем сложно говорить...
Например вот:
Цитата: Blessing
на чужих костях

на чьих же интересно? кто издох, чтоб предоставить свои кости?
Регистрация: 8.02.2011
№45 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:32) #
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online

Цитата: Blessing
Удачи, товарищ, жизнь , смотрю вас научила за 16 лет прозябания быть уверенным в себе.

жизнь не научила вас,каждый сверчок должен знать свой шесток,Спартак 22 кратный чемпион страны,зенит в сравнении с этим дворовый клуб,но заметь я первым не задевал и не принижал зенит,но когда путают берега,я вынужден об этом напоминать

Цитата: Blessing
А жребий мы вам обеспечим, не переживай.

вы себе то не можете его обеспечить,вы только тупо вваливаете бабло в ЛЧ,но вас туда даже не подпускают,ваш уровень второсортный говнотурнир
Регистрация: 13.05.2017
№44 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:28) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
,Спартак минимум получит 15 млн евролямов за участие,купит условного Фернандо чтобы снова чпокать зенит,а как выступит,это зависит от жребия и не тебе из канализационного люка рассуждать об этом

Удачи, товарищ, жизнь , смотрю вас научила за 16 лет прозябания быть уверенным в себе. С нескрываемым нетерпением жду начала Лиги чемпионов и победной поступи спортока!!
А жребий мы вам обеспечим, не переживай.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№43 Написал: nedva Russia (Сегодня, 00:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Реал!!!!!
Мужики ,Самцы, Монстры!!!
Регистрация: 23.11.2009
№42 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:18) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
Конечно, порассуждаю. Спортак на чужих костях влез в группу, так какие у него шансы выйти из этой группы, если он квалифу ЛЕ не проходил раньше. Рассуждения, они на то и рассуждения, что не могут стоять на одном месте. жить одним днём, как свинарник, а предполагают шансы команды, исходя из предыдущих розыгрышей.
Вам тяжело это понять, вы новички, младенцы в Европе, мальчики для битья. И сколько не кичись сегодняшним положением, завтра наступит непременно, клоун.

все твои рассуждения в пользу бедных,это удел лузеров оправдывать свою несостоятельность,Спартак Великий клуб и прощает таких жалких и ущербных людишек как ты,Спартак минимум получит 15 млн евролямов за участие,купит условного Фернандо чтобы снова чпокать зенит,а как выступит,это зависит от жребия и не тебе из канализационного люка рассуждать об этом
Регистрация: 13.05.2017
№41 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:13) #
  • +2
  •  (2)
online

Да, все по делу. Реал с победой, но Рамос уродец ***.
Регистрация: 12.03.2017
№40 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
реальность такова,что Спартак играет в ЛЧ,зенит на задворках говночашки,рассуждай дальше шизофреник



Конечно, порассуждаю. Спортак на чужих костях влез в группу, так какие у него шансы выйти из этой группы, если он квалифу ЛЕ не проходил раньше. Рассуждения, они на то и рассуждения, что не могут стоять на одном месте. жить одним днём, как свинарник, а предполагают шансы команды, исходя из предыдущих розыгрышей.
Вам тяжело это понять, вы новички, младенцы в Европе, мальчики для битья. И сколько не кичись сегодняшним положением, завтра наступит непременно, клоун.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№39 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:12) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
За Реал рад, за Зидана тоже-величайший игрок и теперь уже великий тренер, снявший проклятие финала ЛЧ (никто не выигрывал 2 раза подряд). Лично за Буффона обидно, не заслужил разгрома


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№38 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973


Согласен полностью. Хоть и болел за "Юве", всё по делу, к сожалению моему и Джанлуиджи.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№37 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 00:05) #
  • -6
  •  (8)
online

Цитата: Blessing
Цитата: oksva
Наш уровень - борьба за выход из группы , это " потолок " .


Немного неверно.
Если правильно расставить акценты, то вы и квалификацию ЛЕ не проходите. А уж про группу вообще помолчим.

реальность такова,что Спартак играет в ЛЧ,зенит на задворках говночашки,рассуждай дальше шизофреник
Регистрация: 13.05.2017
№36 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
И только один Дзюба подумал на месте Роналду должен быть Я
Регистрация: 17.05.2015
№35 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
особенно контраст заметен был после первого тайма, практически идеального

++++
Регистрация: 8.02.2011
№34 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Наш уровень - борьба за выход из группы , это " потолок " .


Немного неверно.
Если правильно расставить акценты, то вы и квалификацию ЛЕ не проходите. А уж про группу ЛЧ вообще помолчим.
Что касается нормальных команд, представляющих нас в Европе, то соглашусь с тобой, НО, добавив, что потолок все же 1/4, ЦСКА же проходил.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№33 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
1. Реал победу заслужил.
2. За Буффона обидно.
3. Рамос - гандон конченый.
4. За комментаторов говорить - это еще хуже, чем за рамоса.
Регистрация: 8.02.2011
№32 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
реал сильнее был, но я разочарован. не столько выигрышем реала, сколько отвратной игрой ювентуса, сколько матчей видел у них, такого второго тайма не наблюдал. и особенно контраст заметен был после первого тайма, практически идеального.
ну и такие победы смазанные из решающих рикошетов, и тех же действий рамоса.


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№31 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:58) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: xixidok
почем так много болельщиков не любят реал??женская конкуренция?))

ты вообще молчал бы,забыл кто у Цска был тренер?))
Регистрация: 13.05.2017
№30 Написал: Spartak_Champion (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Рамос - ебучий гандон, похуже Матераци
Регистрация: 13.02.2017
№29 Написал: малкавиан Санта-Моника (Вчера, 23:53) #
  • +3
  •  (3)

Бедный, бедный Буффон...


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№28 Написал: plast Спб (Вчера, 23:53) #
  • -2
  •  (6)
online

отдельное спасибо хейтерам , заметил что последнее время каждый мой пост минусует от 2 до 4 человек, ребят что бы я без вас делал
Регистрация: 31.07.2010
№27 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
и то только до той поры, пока вылетевшие из ЛЧ команды не подтянутся...

это верно. но зато у нас лимит) посоны растут


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№26 Написал: SLAYER сто первый километр (Вчера, 23:51) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Юве немного жаль , но Реал с победой заслуженной ! Во втором тайме превосходство колоссальное над Ювентусом .
Регистрация: 28.05.2017
№25 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:51) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
С победой великий Реал!!!
Шмурнов, паяц, наверное, как Каррера расстроился, думаю.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: Виктор Беликов севастополь (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Чудес не бывает,а жаль
Регистрация: 1.06.2017
№23 Написал: plast Спб (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (8)
online

сразу скажу что Юве за последние 2-3 года начал показывать хорошую игру , даже когда у них выдергивают лидеров , а Алегри все же доказал что он тренер и я даже начал симпотизировать Юве и в Италии и в лч расчитывал на финал именно против них, так что Юве спасибо за игру но Реал все же сильнее!!! ну и еще Юве спасибо что показали Барсе что одного нападения мало , нужно еще командную игру ставить , про которую Месси и Суарес и Неймар забывают и только качают свои интересы в клубе
Регистрация: 31.07.2010
№22 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
наш уровень это ЛЕ. если объективно

и то только до той поры, пока вылетевшие из ЛЧ команды не подтянутся...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№21 Написал: vlees1 (Вчера, 23:50) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
easy
Регистрация: 13.05.2017
№20 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Да уж , с ужасом представил любую из наших команд- в игре с такими соперниками . Не , лучше не надо . Наш уровень - борьба за выход из группы , это " потолок " .

увы,это так..уровень футбола запредельный показали..


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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