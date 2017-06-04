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Криштиану Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Форвард "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в финале Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1).

Роналду в пятый раз подряд и в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В этом сезоне на его счету 12 мячей в турнире. Роналду является лучшим голеадором в истории ЛЧ — всего на его счету 105 голов.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 00:14
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(1)
№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:31) #
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  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
Зато у Месси больше золотой посуды от ФИФА.

что взять от продажного фифа
Регистрация: 31.07.2010
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато у Месси больше золотой посуды от ФИФА.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:24) #
  • +3
  •  (5)
online

Великий- это факт. Повзрослел Роналду, более мудрый стал в футбольном плане.
Регистрация: 12.03.2017
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