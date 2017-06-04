В Турине несколько человек пострадали из-за паники, вызванной угрозой теракта после просмотра финала Лиги Чемпионов

Несколько человек пострадали в результате паники, вызванной угрозой теракта на площади Сан-Карло в Турине, сообщает Football Italia.Сообщается, что примерно 20 тысяч человек смотрели финал Лиги Чемпионов на площади. В конце матча был выпущен фейерверк, что вызвало панику у зрителей.