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Криштиану Роналду забил 600-й гол в карьере

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в финальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Второй мяч португальцеа стал для него 600-м в карьере.
Теги: Роналду Реал Ювентус
Сегодня, 01:12
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