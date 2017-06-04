Серхио Рамос: горжусь своей командой

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Чемпионов над туринским "Ювентусом" (4:1)."Мы сотворили сегодня историю. Я горжусь своей командой. Мы сделали это", - цитирует Рамоса пресс-служба Лиги Чемпионов УЕФА.