Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Серхио Рамос: горжусь своей командой

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Чемпионов над туринским "Ювентусом" (4:1).

"Мы сотворили сегодня историю. Я горжусь своей командой. Мы сделали это", - цитирует Рамоса пресс-служба Лиги Чемпионов УЕФА.
Теги: Рамос Реал Ювентус
Сегодня, 01:28
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Шел бы ты...в женскую команду.
Умер Реал лично для меня сегодня. Как когда-то умерла Барселона.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 01:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Командой горлиться можно, в отличии от тебя, проститутка...
Регистрация: 3.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.