Зинедин Зидан: я лучший тренер мира? Нет-нет, что вы

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов - 4:1."Это был отличный сезон. Поздравляю великий клуб с этим большим успехом. С теми игроками, что у нас есть, мы можем многого добиться, если и дальше будем много работать. Я счастлив. Даже если по мне этого не видно, поверьте - внутри я очень доволен.Я — лучший тренер мира? Нет-нет, что вы", - цитирует Зидана Marca.