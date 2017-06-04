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Зинедин Зидан: я лучший тренер мира? Нет-нет, что вы

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов - 4:1.

"Это был отличный сезон. Поздравляю великий клуб с этим большим успехом. С теми игроками, что у нас есть, мы можем многого добиться, если и дальше будем много работать. Я счастлив. Даже если по мне этого не видно, поверьте - внутри я очень доволен.

Я — лучший тренер мира? Нет-нет, что вы", - цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Реал Ювентус
Сегодня, 01:40
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