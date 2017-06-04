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Криштиану Роналду: в перерыве Зинедин Зидан поговорил с нами в очень позитивном ключе

Форвард "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов.

"Я был готов к подобному развитию событий. Команда будет выигрывать престижные турниры, если по ходу сезона каждый будет много работать. В перерыве Зинедин Зидан поговорил с нами в очень позитивном ключе и сказал, что действительно верит в нас", - приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.
Теги: Роналду Реал Ювентус
Сегодня, 02:03
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