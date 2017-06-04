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"Реал" - первый клуб, защитивший титул победителя Лиги чемпионов

"Реал" обыграл "Ювентус" в финале Лиги чемпионов - 4:1.

Мадридский клуб победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд. Ни одной команде прежде не удавалось отстоять титул победителя Лиги чемпионов.
Теги: Реал
Сегодня, 02:28
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